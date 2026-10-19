© Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look PressРоссийский военный спутник «Космос-2612» догнал западный радиолокационный спутник-шпион ICEYE-X36, который собирает разведывательные данные в интересах Украины.
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