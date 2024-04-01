ТАСС: комитет СФ поддержал проект обращения к ООН о вмешательстве Запада

Проект обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с попытками внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента России получил поддержку в Совете Федерации (СФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии