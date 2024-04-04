«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

Русский Империалист

А в это время админ.здания на Банковой очень хорошо себя чувствуют и весь Киев не вылазит из кабаков. Кастрюли считают, что они уже победили и празднуют каждый день победу. ФАБ-9000 им в помощь ! 😡🇷🇺