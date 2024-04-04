Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Е Пронина
    он что, солить их будет? премии пусть дают из своей зряплаты-чиновников, депутатов и пр дармоедов))И трупы не отдавать
  • Вячеслав Васильев
    Не тем раздавал Леша .С них теперь и спрашивай .Ах ,да -это же было разбрасывание кюрюр на закрытых вечеринках,для им...Дайте денег, чтоб...

«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

«Путин дал добро на удары!»: в Киеве запаниковали от слов президента России

 Кого включили в «чёрный список» целей России: от верхушки до ЦИПСО На Украине всерьез восприняли слова Владимира Путина, который во вторник, 2 апреля, заявил, что теракты, которыми пытаются бороться с Россией - это «обоюдоострое оружие».

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Комментарии
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Русский Империалист
А в это время админ.здания на Банковой очень хорошо себя чувствуют и весь Киев не вылазит из кабаков. Кастрюли считают, что они уже победили и празднуют каждый день победу. ФАБ-9000 им в помощь ! 😡🇷🇺
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17 час.
Сергей Трофимов
смерть укрофашистам
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15 час.
Юрий Кушнарев
и Путин прозрел,что нацисткую нечисть надо уничтожать изначально? До него эта простая истина похоже как до жирафы доходила
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12 час.

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