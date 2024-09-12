Тренинг для осужденных для повышения осознания ценности жизни состоялся в карагандинской колонии

Каждый год 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения суицидов, сообщает Polisia.kz. Этот день служит напоминанием о важности обсуждения темы психического здоровья и необходимости принятия мер для предотвращения самоубийств.
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