«Интер» продлит контракт с Индзаги, увеличив тренеру зарплату

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, «Интер» и их главный тренер Симоне Индзаги согласовали условия продления контракта с небольшим повышением заработной платы, что сохранит за Индзаги статус самого высокооплачиваемого тренера в Серии А.
