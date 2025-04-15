SPORT24.ru
«Интер» продлит контракт с Индзаги, увеличив тренеру зарплату

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, «Интер» и их главный тренер Симоне Индзаги согласовали условия продления контракта с небольшим повышением заработной платы, что сохранит за Индзаги статус самого высокооплачиваемого тренера в Серии А.

