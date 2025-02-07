Волонтёры, участники художественной самодеятельности Полтавского клуба присоединились к Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату».
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Волонтёры, участники художественной самодеятельности Полтавского клуба присоединились к Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату».