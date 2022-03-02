Орлов о «Зените»: «Играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ. После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу, опережая «Динамо» на 2 очка.

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