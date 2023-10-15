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Директор «Аль-Насра» о том, что в Саудовскую Аравию едут ради денег: «Всем нужны деньги, чтобы жить лучше. Но наша лига и раньше была сильной»

Директор «Аль-Насра» о том, что в Саудовскую Аравию едут ради денег: «Всем нужны деньги, чтобы жить лучше. Но наша лига и раньше была сильной»

– Давайте разберемся с точки зрения игроков, принимающих решение о переходе в саудовский клуб. Многие в Европе говорят, что единственная причина ехать в Саудовскую Аравию – это деньги.

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