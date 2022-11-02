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"Все для фронта - все для победы"

"Все для фронта - все для победы"

Автор: Сергей Богатырев Вместо вступления. Прежде чем читать дальше, уясните одну простую истину. УЖЕ совершенно наплевать, права Россия или нет, поступил Путин правильно или нет, какой курс доллара и евро, сгорит ли ваш брокерский портфель или нет.

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