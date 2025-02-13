Россиян обещают избавить от психологов-шарлатанов

Спрос на услуги психологов в 2024 году достиг максимума за 15 лет, сообщил ВЦИОМ. Но качество услуг, которые предлагают россиянам, и квалификация специалистов вызывают у профессионального сообщества множество вопросов.
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