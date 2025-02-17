Стало известно, почему упал импорт товаров из Турции в Россию

Это связано с платежами и ценами Трудности с платежами в Турцию и высокие цены на товары из-за инфляции в стране стали основными причинами падения импорта в Россию, рассказала РИАМО топ-менеджер и эксперт по Турции Екатерина Караджа.
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