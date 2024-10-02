Востоковед порассуждал о реакции Израиля на удар Ирана

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Ответ Израиля на удар Ирана по государству вряд ли будет настолько сильным, чтобы спровоцировать эскалацию на уровне большой региональной войны, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.