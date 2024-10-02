Востоковед порассуждал о реакции Израиля на удар Ирана

Ответ Израиля на удар Ирана по государству вряд ли будет настолько сильным, чтобы спровоцировать эскалацию на уровне большой региональной войны, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.
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