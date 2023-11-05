Стенд Севастополя на форуме «Россия» привезут в город

Севастополь участвует в Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. На открытии стенда города-героя государственный ансамбль «Чёрное море» и вокальный ансамбль «Жар-птица» исполнили танец «Яблочко», а горожане – знаменитый Севастопольский вальс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии