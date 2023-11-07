Жительница Новосибирска упала и разбила голову на улице Тюленина

В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обвиняют жительницу Новосибирска, мастера по санитарии ООО «Сибирская инициатива 9», сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
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