ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых войсками нацистских формирований киевского режима за суточный период артиллерийских атаках, целями которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.
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