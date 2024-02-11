Положение украинских военных, обороняющих населенный пункт Новомихайловка в ДНР, стало критическим. Об этом в своем докладе сигнализирует известный своей жесткой антироссийской позицией обозреватель заблокированного в РФ немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.
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