Козлы спасают от тоски по бывшему

Расставание с бывшим можно пережить с помощью юмора и коз. В России стали популярны фермы, которые предлагают взять «под опеку» козла или барана, назвать его именем бывшего (или бывшей – тогда это будет коза или овца) и дать ему обидную характеристику, которую напишут на специальной табличке.