Козлы спасают от тоски по бывшему

Расставание с бывшим можно пережить с помощью юмора и коз. В России стали популярны фермы, которые предлагают взять «под опеку» козла или барана, назвать его именем бывшего (или бывшей – тогда это будет коза или овца) и дать ему обидную характеристику, которую напишут на специальной табличке.
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