❗️⚡️Чешская оборонная компания LPP Holding представила инновационный комплекс на базе крылатой ракеты Narwhal, занявший первое место в конкурсе НАТО «Innovation Challenge 19» в Варшаве.
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