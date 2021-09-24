Картина Дня

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Украинский певец потерял всю семью из-за смертельного отравления

Украинский певец потерял всю семью из-за смертельного отравления

В городе Коростень Житомирской области Украины за один день от отравления умерли три женщины. Событие стало резонансным, так как это оказались мать, тетя и бабушка певца Богдана Мухи — участника популярного украинского ток-шоу «Голос страны».

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