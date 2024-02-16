Пяти «банановым» компаниям Эквадора вернули право экспорта в РФ

СМИ сообщают о разрешении пяти компаниям Эквадора экспортировать свою продукцию в Россию. Сейчас, как сообщил глава ведомства Сергей Данкверт в эфире «России-24» , право на экспорт вернулось после того, как власти страны гарантировали качество товара.
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