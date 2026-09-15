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«Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» – о кино и сериалах

«Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» – о кино и сериалах

В социальной сети «Одноклассники» появился новый тематический раздел «Киноклуб». В нем собраны материалы о кино и сериалах: об актуальных кассовых релизах, проектах онлайн‑платформ и премьерах российских телеканалов.

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