«Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» – о кино и сериалах

В социальной сети «Одноклассники» появился новый тематический раздел «Киноклуб». В нем собраны материалы о кино и сериалах: об актуальных кассовых релизах, проектах онлайн‑платформ и премьерах российских телеканалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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