В Омском районе водитель сбил молодую велосипедистку и скрылся с места ДТП По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фиеста» сбил 27-летнюю девушку на велосипеде.
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В Омском районе водитель сбил молодую велосипедистку и скрылся с места ДТП По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фиеста» сбил 27-летнюю девушку на велосипеде.