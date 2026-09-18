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"Мусорная королева" терроризирует соседей в жилом доме в Петербурге

"Мусорная королева" терроризирует соседей в жилом доме в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов Пенсионерка перетащила весь хлам из своей квартиры на лестничную площадку одного из многоквартирных домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, мешая остальным жильцам дома пробираться к своим жилищам.

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