"Мусорная королева" терроризирует соседей в жилом доме в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов Пенсионерка перетащила весь хлам из своей квартиры на лестничную площадку одного из многоквартирных домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, мешая остальным жильцам дома пробираться к своим жилищам.
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