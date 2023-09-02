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Кырстя, обыграв Рыбакину: «Она просто милашка. Чудесно, что она есть в туре»

Она выиграла в третьем круге со счетом 6:3, 6:7(6), 6:4. «Она отличная теннисистка – не просто так стала четвертой ракеткой мира.

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