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Федерация шахмат России: «Карякин отказался играть на турнире ШОС, у него другие приоритеты. Он сослался на участие в коммерческом турнире»

Шахматный турнир Шанхайской организации сотрудничества пройдет 17-18 декабря в Циндао (Китай). Помимо сборной России, там выступят команды Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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