Sun: «клещи-монстры» распространяются по территории Европы

В Европе появились опасные «клещи-монстры». Это кровососущие клещи рода Hyalomma, которые могут быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщила газета Sun со ссылкой на исследования ученых.
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