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Жителю Челябинска на «Госуслугах» пришли анализы об его беременности

Жителю Челябинска на «Госуслугах» пришли анализы об его беременности

Житель Челябинска сдал анализы в местной поликлинике, но их результаты на «Госуслугах» очень удивили его жену.

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