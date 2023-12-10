Дэниел Крэйг и Шарлиз Терон провернут серию ограблений

Шарлиз Терон и Дэниэл Крейг исполнят главные роли в фильме «Деньги на двоих» (Two for the Money). Режиссером и продюером остросюжетной картины выступит Джастин Лин, поставивший пять «Форсажей», уточняет Deadline.
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