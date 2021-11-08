В Узбекистане к 2025 г. планируют платить учителям до $1 тыс

Президент Узбекистана заявил, что стране нужны высококвалифицированные учителя и наставники, профессора и преподаватели, «настоящая интеллигенция, способные взять на себя ответственность за наше нынешнее и завтрашнее развитие, судьбу молодежи».
Президент Узбекистана заявил, что стране нужны высококвалифицированные учителя и наставники, профессора и преподаватели, «настоящая интеллигенция, способные взять на себя ответственность за наше нынешнее и завтрашнее развитие, судьбу молодежи».
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