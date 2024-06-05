Жители Куйбышевского района Самары обеспокоены состоянием местного озера

Жители Куйбышевского района столицы обеспокоены состоянием озера и местной флоры. Озеро, расположенное недалеко от Волгаря, начинает терять свою природную красоту и становится причиной беспокойства местных жителей.
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