Юрист Зайцев об апелляции Валиевой: «Швейцарский федеральный трибунал не пересматривает дело заново, а проверяет процедуру»

Ранее AP сообщило, что адвокаты фигуристки Камилы Валиевой подали новую апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.