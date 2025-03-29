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Юрист Зайцев об апелляции Валиевой: «Швейцарский федеральный трибунал не пересматривает дело заново, а проверяет процедуру»

Ранее AP сообщило, что адвокаты фигуристки Камилы Валиевой подали новую апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.

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