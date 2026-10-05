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Жительница Барнаула более года страдает от преследования бывшего возлюбленного

Жительница Барнаула более года страдает от преследования бывшего возлюбленного

Бывший возлюбленный больше года преследует жительницу Барнаула. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "112", женщина пожаловалась, что правоохранители якобы отказали ей в возбуждении уголовного дела.

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