Жительница Барнаула более года страдает от преследования бывшего возлюбленного

Бывший возлюбленный больше года преследует жительницу Барнаула. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "112", женщина пожаловалась, что правоохранители якобы отказали ей в возбуждении уголовного дела.
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