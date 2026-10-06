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Биолог Сафонов объяснил, почему айлант считают угрозой сельскому хозяйству

Биолог Сафонов объяснил, почему айлант считают угрозой сельскому хозяйству

Популярный в Европе в прошлом веке айлант оказался вредным сорняком, который угрожает не только биоразнообразию территории, но и самому человеку.

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