Петербурженка пострадала от наледи, упавшей с жилого дома на Малом проспекте В.О. Травму пешеход получила днем 18 января, когда проходила мимо здания, откуда свалилась ледяная глыба.
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Петербурженка пострадала от наледи, упавшей с жилого дома на Малом проспекте В.О. Травму пешеход получила днем 18 января, когда проходила мимо здания, откуда свалилась ледяная глыба.