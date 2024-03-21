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Подросток случайно узнал, что его лучший друг на самом деле наемный актер

Подросток случайно узнал, что его лучший друг на самом деле наемный актер

Начинающий блогер Лоусон Полонский 10 лет дружил с человеком, которым оказался наемный актер. Лоусон выяснил это случайно — он услышал разговор знакомых и понял, что о фальшивом друге, Декстера, знали практически все его родственники.

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Комментарии
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ВераВерная
Всё продаётся, всё покупается(((
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