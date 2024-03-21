Подросток случайно узнал, что его лучший друг на самом деле наемный актер

Начинающий блогер Лоусон Полонский 10 лет дружил с человеком, которым оказался наемный актер. Лоусон выяснил это случайно — он услышал разговор знакомых и понял, что о фальшивом друге, Декстера, знали практически все его родственники.
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