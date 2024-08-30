Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребёнка в Кемеровской области-Кузбассе

В социальных медиа получило распространение видео, на котором на детской площадке в Кемерово женщина высказывала угрозы применения насилия и оскорбляла малолетнего ребенка, с которым ранее у ее сына произошел конфликт.
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