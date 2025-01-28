Мелони оказалась под следствием из-за ливийского офицера, обвиняемого МУС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала фигурантом открытого прокуратурой Рима расследования о фактах освобождения и выдворения высокопоставленного офицера полиции Ливии Усамы Наджима, также известного как Аль-Масри.
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