Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Жадный Макаревич готов судиться за свои авторские гонорары. Где уж ему жертвовать на ВСУ.  Видно самому денег не хв...Андрей Макаревич ...
  • Vladimir Orekhov
    Воспитали не мы. Мы много лет воспитанием подрастающих поколений не занимались вообще -  это спокойно делал супостат ...Baza: в Воронеже ...
  • Сергей Иванов
    ДебилВзорвавшаяся на п...

Мелони оказалась под следствием из-за ливийского офицера, обвиняемого МУС

Мелони оказалась под следствием из-за ливийского офицера, обвиняемого МУС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала фигурантом открытого прокуратурой Рима расследования о фактах освобождения и выдворения высокопоставленного офицера полиции Ливии Усамы Наджима, также известного как Аль-Масри.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх