Слияние специализированных прокуратур в год выборов – риск для переговоров с ЕС?

Идея объединения Антикоррупционной прокуратуры (АП) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в год выборов совершенно неуместна и может поставить под угрозу судьбу переговоров о вступлении в Европейский союз.
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