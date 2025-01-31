Слияние специализированных прокуратур в год выборов – риск для переговоров с ЕС?

Идея объединения Антикоррупционной прокуратуры (АП) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в год выборов совершенно неуместна и может поставить под угрозу судьбу переговоров о вступлении в Европейский союз.