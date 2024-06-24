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Захарова: Россия будет добиваться международной реакции на удар по Севастополю

Захарова: Россия будет добиваться международной реакции на удар по Севастополю

Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел украинской армии Севастополя.

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Комментарии
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Александр
ЕГЭээээээ, ты задолбало уже. &quot;Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел украинской армии Севастополя. &quot; Севастополь это русский город, откуда там может быть украинская армия??? И кого она, украинская армия Севастополя, могла преступно обстрелять??? Автор, не пробовал сменить работу? Знание русского языка в данной профессии очень необходимо!
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14 час.
ап
анатолий панов
Хрен они забили на все наши вопли про осуждение и прочую лабуду.
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13 час.
Владимир Лагно
А кто будет добиваться?&quot;Ленточники и озабоченные?Когда же Россия проснётся????
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12 час.

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