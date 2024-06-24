Захарова: Россия будет добиваться международной реакции на удар по Севастополю

Александр

ЕГЭээээээ, ты задолбало уже. "Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел украинской армии Севастополя. " Севастополь это русский город, откуда там может быть украинская армия??? И кого она, украинская армия Севастополя, могла преступно обстрелять??? Автор, не пробовал сменить работу? Знание русского языка в данной профессии очень необходимо!