За январь 2025 года из ВСУ дезертировали более 18 тысяч военнослужащих В украинской армии отмечается рост количества случаев самовольного оставления части.
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За январь 2025 года из ВСУ дезертировали более 18 тысяч военнослужащих В украинской армии отмечается рост количества случаев самовольного оставления части.
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