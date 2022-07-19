РЕН ТВ

195 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Агеев
    ВСЁ ЭТО ПОНТЫ Я В ЭТОМ УВЕРЕН  НЕ ДЁРГАТСЯ НА ПУСТЫШКИ .КАК НЕ КРУТИ А ЕВРОПЕ НА ПАНЕЛЬ ИДТИ К.ЗИМЕ НА ПЕРЕГОНКИ ПРИБ...Еврокомиссия допу...
  • Елена Мамонова
    они готовы отморозить свои уши назло РоссииЕврокомиссия допу...
  • Елена Мамонова
    так может ещё привезти кто-тоУ заболевшего осп...

Украина может получить ракеты большей дальности для HIMARS

Украина может в ближайшее время получить ракеты большей дальности для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого приводит "Страна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх