Украина может получить ракеты большей дальности для HIMARS

Украина может в ближайшее время получить ракеты большей дальности для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого приводит "Страна.
Украина может в ближайшее время получить ракеты большей дальности для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого приводит "Страна.
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