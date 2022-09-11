ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на одиннадцатое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Код 1110= Активно участвовать в процессах, происходящих на Земле, обучаясь структурировать хаос =Благодарность открывает двери для хороших вещей, чтобы они могли положительно течь в вашей Жизни = Вам уже давно пора в полной мере ощущать Новый Тонкий План, а вы никак не можете оторвать себя от старого= Всё, что не является признаками вашей Души, вы отпускаете и оно больше никогда не притянется к вам =В том, что трава ломает асфальт — трава не виновата, не виноват и асфальт; просто трава хочет жить и давать Жизнь= Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям = Для того, чтобы жить свободно и счастливо, вы должны пожертвовать скукой.