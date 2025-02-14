Мюнхенская коррекция: США готовы на переговоры с Россией по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов приехать в Россию для переговоров по Украине. Об этом он заявил «Известиям» на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала в столице Баварии 14 февраля.
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