Новейший дрифтовый Ford Mustang сгорел на трассе прямо во время заезда

Новый сезон американского чемпионата Formula Drift начался с яркого во всех отношениях инцидента. Дрифтовый Ford Mustang, подготовленный для ирландского пилота Джеймса Дина ателье RTR Vehicles, которым владеет американский про-дрифтер Вон Гиттин-младший, сгорел во время пресс-дня в Лонг-Бич.