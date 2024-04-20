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Новейший дрифтовый Ford Mustang сгорел на трассе прямо во время заезда

Новейший дрифтовый Ford Mustang сгорел на трассе прямо во время заезда

Новый сезон американского чемпионата Formula Drift начался с яркого во всех отношениях инцидента. Дрифтовый Ford Mustang, подготовленный для ирландского пилота Джеймса Дина ателье RTR Vehicles, которым владеет американский про-дрифтер Вон Гиттин-младший, сгорел во время пресс-дня в Лонг-Бич.

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