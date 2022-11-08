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  • Юлиана Рыбка
    Благодарю вас за рецептик.  Делюсь с остальными.Картофельно-кефир...

Подготовка к зиме: хлопотное приключение

Подготовка к зиме: хлопотное приключение

Подготовка к зиме в основном означает хранение продуктов различными традиционными способами. Давайте узнаем, какие методы используют для приготовления продуктов длительного хранения, которые очень полезны и питательны в холодную погоду на Лаврушка.

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