Безопасность школьников в приоритете: Госавтоинспекция Твери проверяет готовность дорог к 1 сентября

Госавтоинспекция Твери проверяет безопасность дорог возле школ перед началом учебного года. В рамках подготовки к 1 сентября Госавтоинспекция города Твери проводит комплексные обследования образовательных организаций и прилегающей к ним улично‑дорожной сети.