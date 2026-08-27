Безопасность школьников в приоритете: Госавтоинспекция Твери проверяет готовность дорог к 1 сентября

Госавтоинспекция Твери проверяет безопасность дорог возле школ перед началом учебного года. В рамках подготовки к 1 сентября Госавтоинспекция города Твери проводит комплексные обследования образовательных организаций и прилегающей к ним улично‑дорожной сети.
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