С подачи президента России Владимира Путина в правительстве решили вернуть в школы оценки за поведение.
Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей
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Геннадий Гудков
"...за неё никто не заступится..." - ещё и пригрозят увольнением - за "отсутствие интернациональных взглядов"...
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2 час.
Игорь Морозов
Я поддерживаю PS автора, а ещё и предлагаю в классах установить видео камеры, и всё снимать. Если учитель пришёл и сказал что был инцидент. То сразу очень жёстко реагировать на это. А уже если ещё и припёрлись родаки урюкского выпердыша, то ними вообще без разговоров, нет гражданства на .....й. Есть гражданство лишать его и тоже на ...й.
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1 час.
Людмила Свириденко
Приравнять оценку за поведение к оценкам за предметы. Два за поведение, остаёшься на второй год))))). Аттестат не выдавать, выдавать справку о том, что прослушал курс наук. Куда ты с этой справкой сунешься, твои проблемы.
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8 мин.
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