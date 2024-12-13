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    Приравнять оценку за поведение к оценкам за предметы. Два за поведение, остаёшься на второй год))))). Аттестат не выд...Подспорье для пед...
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Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей

Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей

С подачи президента России Владимира Путина в правительстве решили вернуть в школы оценки за поведение.

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Комментарии
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Геннадий Гудков
&quot;...за неё никто не заступится...&quot;  - ещё и пригрозят увольнением - за &quot;отсутствие интернациональных взглядов&quot;...
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2 час.
Игорь Морозов
Я поддерживаю PS автора, а ещё и предлагаю в классах установить видео камеры, и всё снимать. Если учитель пришёл и сказал что был инцидент. То сразу очень жёстко реагировать  на это. А уже если ещё и припёрлись родаки  урюкского выпердыша, то ними  вообще без разговоров, нет гражданства на .....й. Есть гражданство лишать его и тоже на  ...й.
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1 час.
Людмила Свириденко
Приравнять оценку за поведение к оценкам за предметы. Два за поведение, остаёшься на второй год))))). Аттестат не выдавать, выдавать справку о том, что прослушал курс наук. Куда ты с этой справкой сунешься, твои проблемы.
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8 мин.

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