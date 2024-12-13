Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей

Игорь Морозов

Я поддерживаю PS автора, а ещё и предлагаю в классах установить видео камеры, и всё снимать. Если учитель пришёл и сказал что был инцидент. То сразу очень жёстко реагировать на это. А уже если ещё и припёрлись родаки урюкского выпердыша, то ними вообще без разговоров, нет гражданства на .....й. Есть гражданство лишать его и тоже на ...й.