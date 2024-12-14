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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев о «Химках»: «Московская область и РФС должны поддержать клуб. Это неотъемлемая единица российского футбола. Важно проявить солидарность»

– После задержания Туфана Садыгова в СМИ сообщили, что у «Химок» долги почти на миллиард рублей. Как думаете, какие есть пути решения в данной ситуации? – Надеюсь, что на жизнеспособность клуба данное событие не повлияет.

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