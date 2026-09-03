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Ядров: Росавиация не получала уведомлений от ICAO после угроз Украины о полетах

Ядров: Росавиация не получала уведомлений от ICAO после угроз Украины о полетах

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что после призывов Украины закрыть небо России Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) не получало уведомлений от Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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