Ядров: Росавиация не получала уведомлений от ICAO после угроз Украины о полетах

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что после призывов Украины закрыть небо России Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) не получало уведомлений от Международной организации гражданской авиации (ICAO).
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