Страны Ближнего Востока негативно восприняли слова Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль планирует занять Голанские высоты, «расширив поселения» для стимулирования демографического роста еврейского государства.
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